Переписать модуль

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Нужно переписать модуль приема платежей по инструкции для Woocommerce. Это должен быть плагин для Worpress. Есть интсрукция со всем. Скину все заинтересованным. 

WooCommerce
7 лет назад
evgen_popov777
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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