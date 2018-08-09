Исправить ошибки JOOMLA CMS

На локальной машине по адресу http://streetshare.hopto.org установлена Joomla, скачан и установлен шаблон ITPrism Crowdfunding , но после установки на вэб-сайте не отображаются страницы и пункты меню, как указано в примерах и на сайте-демке. Не отбражаеются проекты, контент и нет даже пунктов меню.Страничка разработчика : http://itprism.com/free-joomla-extensions/ecommerce-gamification/crowdfunding-collective-raising-capitalСайт-демка: http://joomlafunding.comЗадание: Настроить или переустановить шаблон, убедиться в том что все компоненты указанные на страничке разработчика установлены и повторить функциональность демо-сайта, на который дана ссылка разработчиком шаблона. Кратко- необходимо чтобы функционал шаблонов работал, как в демо -пользователь мог добавлять проекты и видеть все проекты компании.