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Разр. программы/скрипта/дополнения для выхватывания времени в ин-кален
Добрый день.
Интересует разработка скрипта или программы, которая позволит выхватывать время из интернет календаря. Существует сайт, на котором нужно регистрировать встречи в интернет календаре. Новое время появляется в 6 вечера каждый день на 7 дней вперед. Тоесть в понедельник на следующий понедельник и так далее. Проблема в том, что несколько тысяч заходит в 6 вечера на сайт, все ложится и невозможно выхватить время. Конечно, если сайт и сервер ляжет, ничего не сделать. Далее сайт отлагивает и тогда нужно быть первым. Но секономить время за заполнение формы и автоматом выхватить время - это уже секономит кучу действий и позволит быть быстрее. Поэтому нужно сделать программку или дополнение к браузеру, не знаю как точно, чтобы каждую секунду например программка пыталась выхватить свободное время. После того, как выберется свободное время, нужно вписать пару строк (данные) и после этого акцептировать. Желательно, чтобы данные вводить заранее в программу. Так же добавлю, что есть капча из 6 читаемых цифр.
Суть задачи: сделать программку, которая позволит не сидеть 3-4 часа за компом нон-стоп кликая сайт и перезагружая страницы, чтобы выхватить несколько времен.
Можно ли с этим что-то сделать, автоматизировать?
Если да, срок изготовления и примерная стоимость?
Изначально звучит просто, но все тонкости, специфика и детали работы сайта с заинтересованными.
С уважением,
Николай
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