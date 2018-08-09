Парсер Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Необходимо доработать скрипт, который делает следующее:

1. Спарсить по API все посты определенного аккаунта Инстаграм (фото, лайки, дата, описание...). Т.е. скрипту дается ник определенного аккаунта и он начинает свою работу. 

2. Сформировать из каждого поста pdf файл по определенному макету и в необходимом разрешении. Т.е. картинки должны центроваться скажем в верхней области макета, чуть ниже дата, еще ниже лайки и описание. 

Пишите цену и сроки.

7 лет назад
Evgen-
44 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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