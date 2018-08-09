Парсер Инстаграм

Необходимо доработать скрипт, который делает следующее:

1. Спарсить по API все посты определенного аккаунта Инстаграм (фото, лайки, дата, описание...). Т.е. скрипту дается ник определенного аккаунта и он начинает свою работу.

2. Сформировать из каждого поста pdf файл по определенному макету и в необходимом разрешении. Т.е. картинки должны центроваться скажем в верхней области макета, чуть ниже дата, еще ниже лайки и описание.

Пишите цену и сроки.