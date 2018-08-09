Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать страничку сайта, которая в итоге будет отображать карту п.с. чистый код - не означает, что я буду придираться к коду, напишите как получится - главное чтобы работало. чистый ...
Запуск JS файла из браузера Safari
const request = require('request-promise');
//HTTP запрос
var add = 'значение получаю из формы браузера'
const secReq = {
method: 'GET',
uri: 'http://matcher.wavesnodes.com/matcher/orders/"add"',
headers: {
'api_key': 'некий ключ',
'Accept':'application/json'
},
json: true
};
//Ответ на HTTP запрос
var memory;
request(secReq)
.then(function (response) {
memory = response;
for (var i = 0; i
var nextObj = memory;
var elementId = nextObj.id;
document.getElementById("status").innerHTML = elementId;
var newReq = {
method: 'POST',
uri: `http://matcher.wavesnodes.com/matcher/orders/cancel/${elementId}`,
headers: {
'api_key': 'некий ключ',
'Accept':'application/json'
},
json: true
}; request(newReq)
.then(function(res) {
console.log(value.statusCode);
document.getElementById("result").innerHTML = res;
})
}
})Переменная 'Add' в JS файле получает значение из поля Input формы с Id "Address"
после нажатия кнопки button.
Результат промежуточного запроса ("elementId") должен быть записан в div с Id "status". В случае успеха ответ от вторго запроса приходит со статусом 500. Если приходит статус 500, то в div с ID "result" должен быть записан "DONE".
POST.html
Отмена ордеров
Примечание:
Я пытался подключить скрипт с помощью Require.js, но получаю ошибку (скриншот в прикрепленном файле).
Для этого к POST.html подключал скрипт
Фаил main.js находился в той же папке, что и POST.html и Require.js.
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