Запуск JS файла из браузера Safari

const request = require('request-promise');

//HTTP запрос

var add = 'значение получаю из формы браузера'

const secReq = {

method: 'GET',

uri: 'http://matcher.wavesnodes.com/matcher/orders/"add"',

headers: {

'api_key': 'некий ключ',

'Accept':'application/json'

},

json: true

};

//Ответ на HTTP запрос

var memory;

request(secReq)

.then(function (response) {

memory = response;

for (var i = 0; i

var nextObj = memory;

var elementId = nextObj.id;

document.getElementById("status").innerHTML = elementId;

var newReq = {

method: 'POST',

uri: `http://matcher.wavesnodes.com/matcher/orders/cancel/${elementId}`,

headers: {

'api_key': 'некий ключ',

'Accept':'application/json'

},

json: true

}; request(newReq)

.then(function(res) {

console.log(value.statusCode);

document.getElementById("result").innerHTML = res;

})

}

})Переменная 'Add' в JS файле получает значение из поля Input формы с Id "Address"

после нажатия кнопки button.

Результат промежуточного запроса ("elementId") должен быть записан в div с Id "status". В случае успеха ответ от вторго запроса приходит со статусом 500. Если приходит статус 500, то в div с ID "result" должен быть записан "DONE".

POST.html

Отмена ордеров









Примечание:

Я пытался подключить скрипт с помощью Require.js, но получаю ошибку (скриншот в прикрепленном файле).

Для этого к POST.html подключал скрипт

Фаил main.js находился в той же папке, что и POST.html и Require.js.