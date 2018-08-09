Микро правки по сайту (цели в метрике, текст, заявки)

задачи

1) текстовые правки

2) добавление целей в метрике и гугл аналитикс

3) сделать так, чтобы не падали дубли заявок (сейчас падает от 2 до 10 одинаковых заявок за раз)

4) сделать натяжку на word press

5) добавить этот блок (есть только дизайн, адаптивной верстки нет)

https://monosnap.com/file/0WTYfKYrabtovopAlkDxV3SSnuIg09

сам домен https://goo.gl/qu3Q3Y

начните ответ с цифры 77 и укажите

1) стоимость

2) сроки

3) домен последнего клиента, кому дорабатывали сайт и какую работу делали

4) телеграм username