Микро правки по сайту (цели в метрике, текст, заявки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

задачи

1) текстовые правки

2) добавление целей в метрике и гугл аналитикс  

3) сделать так, чтобы не падали дубли заявок (сейчас падает от 2 до 10 одинаковых заявок за раз)

4) сделать натяжку на word press

5) добавить этот блок (есть только дизайн, адаптивной верстки нет) 

https://monosnap.com/file/0WTYfKYrabtovopAlkDxV3SSnuIg09

сам домен https://goo.gl/qu3Q3Y

начните ответ с цифры 77 и укажите 

1) стоимость

2) сроки

3) домен последнего клиента, кому дорабатывали сайт и какую работу делали

4) телеграм username

WordPress
7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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