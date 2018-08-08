Перенести сайт на CMS WP сам сайт что нужно перенести нужно всё перенести и контент и все что на нём есть

исходники сайта предоставлю испонителю

от вас жду сроки и бюджет по проекту и жду процесс работы описание и вопросы если есть по проекту спасибо вам заранее за ответ жду без ответов удаляю преложение и несмотрю даже!