Нужен чат бот(Viber, WhatsApp)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Для сайта нужен чат бот, который бы отсылал людям уведомления по их заказам на вайбер или ватсапп.

Кто может реализовать и сколько стоит ?

7 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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Нет заявок фрилансеров