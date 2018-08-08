Бекенд для опросов по СМС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Рассматриваем только тех, кто написал "Прочитал, готов работать"! 

Описание задания в прикрепленном документе. 

В ответе просим указывать сроки

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров