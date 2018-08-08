Для магазина mister-gold.ru необходимо сделать несколько доработок https://docs.google.com/document/d/1kjUQNyZkpAYPllMSPSAtHUK0Pwyf4k_k8rbMAzzppzs/edit?usp=sharing
Создание RSS ленты на wordpress
По требованиям https://widget.my.com/docs/dev/prepare-content/#rss
Заявки фрилансеров
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