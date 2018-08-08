Доработка оформления заказа Joomla+Virtuemart

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

https://goo.gl/gDoJ9K

человек взялся а доделать не смог. нужно доделать корзину. - оформление заказа на 1й странице

доделать страницу оформления cart.html

Joomla
7 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров