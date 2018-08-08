Для магазина mister-gold.ru необходимо сделать несколько доработок https://docs.google.com/document/d/1kjUQNyZkpAYPllMSPSAtHUK0Pwyf4k_k8rbMAzzppzs/edit?usp=sharing
Доработка оформления заказа Joomla+Virtuemart
человек взялся а доделать не смог. нужно доделать корзину. - оформление заказа на 1й странице
доделать страницу оформления cart.html
Заявки фрилансеров
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