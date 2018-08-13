Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая будет заниматься экспресс-доставкой почты и грузов. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и ...
Доработка сайта доски объявлений на WP (плагин AWPCP)
На сайте http://spzp.ru/ необходимо провести доработки, в основном связанные с SEO, здесь полный перечень: https://docs.google.com/document/d/1BD99Oq4Twz-EOYwkNlhJPmdPJwRR3Yqb9ZI2lkM_Zd4/edit?usp=sharing
Очень желательно сделать все сегодня. Ознакомьтесь с документом, задавайте уточняющие вопросы в личку, если что-то непонятно.
Оплата любым удобным для вас способом, в том числе на карту. В предложениях к проекту сразу указывайте цену.
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