Доработка сайта доски объявлений на WP (плагин AWPCP)

На сайте http://spzp.ru/ необходимо провести доработки, в основном связанные с SEO, здесь полный перечень: https://docs.google.com/document/d/1BD99Oq4Twz-EOYwkNlhJPmdPJwRR3Yqb9ZI2lkM_Zd4/edit?usp=sharing

Очень желательно сделать все сегодня. Ознакомьтесь с документом, задавайте уточняющие вопросы в личку, если что-то непонятно.

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