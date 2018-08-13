Доработка сайта доски объявлений на WP (плагин AWPCP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки161 просмотр

На сайте http://spzp.ru/ необходимо провести доработки, в основном связанные с SEO, здесь полный перечень: https://docs.google.com/document/d/1BD99Oq4Twz-EOYwkNlhJPmdPJwRR3Yqb9ZI2lkM_Zd4/edit?usp=sharing

Очень желательно сделать все сегодня. Ознакомьтесь с документом, задавайте уточняющие вопросы в личку, если что-то непонятно.

Оплата любым удобным для вас способом, в том числе на карту. В предложениях к проекту сразу указывайте цену.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$80
1 день
С нуля сделал доску объявлений на WP, внедрил SEO-оптимизацию. Рекомендую как вдумчивого и аккуратного исполнителя!
Адекватный и понимающий заказчик. Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад