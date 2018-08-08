Доброго дня, Необходимо интегрировать в статическую страницу (сайт работает на Modx) API от RBK Money. Формы оплаты будут размещены на 1 странице, там же будет указываться произвольная сумма. За ...
Сделать плагин личный кабинет для wordpress
1. Пользователям потребуется создать учетную запись, которая будет отслеживать рейтинг, как показано на фотографии ниже.
2. Опыт пользователей должен увеличиваться при выполнение действий на сайте:
покупая в электронном магазине
просматривая рекламу (если это сложно то буду оплачивать отдельно)
делясь ссылками в соц сетях (если это сложно то буду оплачивать отдельно)
участвуя на сайте, давая советы другим пользователям, ставя рейтинг итд (если это сложно то буду оплачивать отдельно)
Чем больше уровней они получают тем больше очков они получают
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