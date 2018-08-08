Несколько задач по сайту на NetCat

Есть небольшая CRM , шаблон HTML есть, необходимо по IMAP протоколу подключится к почтовому ящику и выбрать письма с определенным(через переменную) почтовым адресом. шаблон тут http://www.kuzzin.ru/11/joli/pages-mailbox-inbox.html Смысл в следующем: Есть CRM на этом ...