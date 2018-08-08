Несколько задач по сайту на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

1. Почистить сайт от вирусов

2. Закрыть "дыры" от возможных взломов. 

3. Восстановить обратную связь с сайта "перезвоните мне", "отправить заявку", "сообщить об отсутствии ребенка".

4. Восстановить сервис продажи абонементов на последнем его этапе - получение абонемента клиентом.

www.mini-strana.ru

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров