Нужна консультация по PHP и JS фреймворкам

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

В наших проектах, создание информационной системы (CRM) и создание дашбордов, возникла потребность в PHP и JS фреймворках.

В связи с этим появились вопросы.

Нужно провести консультацию в следующем формате:

- проверить ТЗ (функциональные требованиями) на создание информационной системы (в т.ч. CRM) на PHP-фреймворке:

https://docs.google.com/document/d/1-QpxUIG8cjwG0jk2MSRudCZy-3NvOAx6aAdZYS7-EWI/edit#

- ответить на вопросы по фраймворкам (PHP, JS) из файла:

https://docs.google.com/document/d/1PvGE0jyRy2P4PTYxPFt2ZTIlx8R_DrFQ3_yBQjE3-AE/edit

В обоих гугл документах через добавление комментариев https://www.screencast.com/t/eKWpdkhPI0B откомментировать пункты ТЗ (по которым есть замечания) и ответить на вопросы в файле с вопросами.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 2000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 2 дня (с момента поручения задания исполнителю). Срок могу увеличить.

Кто готов взяться, напишите какой опыт:

- PHP сколько лет практический опыт

- JS сколько лет практический опыт

- С какими PHP и JS фраймворками работали

- Кейсы (примеры разработанных сайтов, система веб-приложений и на каких фреймворках они делали).