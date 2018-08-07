Cсылка на проект - https://www.bizpoint.com/ и его стейджинг - https://pre.bizpoint.com У него есть три версии: турецкая - https://www.bizpoint.com/tr/ английская - https://www.bizpoint.com/en/русская (в процессе наполнения контентом) - https://www.bizpoint.com/ru/ Если интересно оставляйте заявки и расскажу подробнее
Нужна консультация по PHP и JS фреймворкам
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
В наших проектах, создание информационной системы (CRM) и создание дашбордов, возникла потребность в PHP и JS фреймворках.
В связи с этим появились вопросы.
Нужно провести консультацию в следующем формате:
- проверить ТЗ (функциональные требованиями) на создание информационной системы (в т.ч. CRM) на PHP-фреймворке:
https://docs.google.com/document/d/1-QpxUIG8cjwG0jk2MSRudCZy-3NvOAx6aAdZYS7-EWI/edit#
- ответить на вопросы по фраймворкам (PHP, JS) из файла:
https://docs.google.com/document/d/1PvGE0jyRy2P4PTYxPFt2ZTIlx8R_DrFQ3_yBQjE3-AE/edit
В обоих гугл документах через добавление комментариев https://www.screencast.com/t/eKWpdkhPI0B откомментировать пункты ТЗ (по которым есть замечания) и ответить на вопросы в файле с вопросами.
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 2000 руб
За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 2 дня (с момента поручения задания исполнителю). Срок могу увеличить.
Кто готов взяться, напишите какой опыт:
- PHP сколько лет практический опыт
- JS сколько лет практический опыт
- С какими PHP и JS фраймворками работали
- Кейсы (примеры разработанных сайтов, система веб-приложений и на каких фреймворках они делали).
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