Правки по сайту

Сайт http://estetica-design.ru/main/

1) Заменить видео на слайдер с картинками yadi.sk/i/vYN7DZrC3ZdkAe

2) чуть поуже хэдер yadi.sk/i/53vsqw7e3Ze4TE

3) в хэдере местами поменять блоки соц сетей и телефона yadi.sk/i/2QoA07Fk3Ze4He , выровнять на 1 линию все значки yadi.sk/i/JZ4-iw0r3Ze4PQ

4) на мобилке тоже надо уменьшить хэдер. уберем лого и соц сети и выровнять красиво yadi.sk/i/JSdFSD9D3Ze4iy

5) в галерею добавить кнопку "хочу таком стиле" и форму захвата прикрутить текущую https://yadi.sk/i/Xi70mOFO3Zy2Ek

5) в тесте после клика на картинку автоматически следующий шаг (без нажатия кнопки сл шаг) https://yadi.sk/i/XOT92b2N3Zy2Th