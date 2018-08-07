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Настроить выгрузку товаров из Далион на сайт 1С Битрикс
Есть типовой Далион, при полной выгрузке товаров с ценами и остатками на сайт 1С битрикс, выгружаются не все товары, не встают цены, хотя в админке отображаются. Нужно разобраться в проблеме и научить дальнейшей выгрузке.
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