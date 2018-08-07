Настроить выгрузку товаров из Далион на сайт 1С Битрикс

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Есть типовой Далион, при полной выгрузке товаров с ценами и остатками на сайт 1С битрикс, выгружаются не все товары, не встают цены, хотя в админке отображаются. Нужно разобраться в проблеме и научить дальнейшей выгрузке.

7 лет назад
Heroboy_3789
Иван 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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