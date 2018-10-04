Создать легкую программку для учета клиентов тренинга. Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени: Базовый курс (БК) Прогрессивный курс (ПК) Лидерская программа (ЛП) Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по ...
Натянуть на битрикс 1 сайт и отредактировать по сео второй.
Нужно сделать работу по сео сайта согласно аудиту. Цена договорная.
Плюс есть сайт который нужно натягивать на битрикс.
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