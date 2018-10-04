Натянуть на битрикс 1 сайт и отредактировать по сео второй.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки172 просмотра

Нужно сделать работу по сео сайта согласно аудиту. Цена договорная. 

Плюс есть сайт который нужно натягивать на битрикс. 

7 лет назад
Kostiak75
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tatana_
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$84
3 дня
Быстро и качественно выполнила работу. Буду обращаться еще.
Все отлично! Спасибо, готова сотрудничать снова))

Заявки фрилансеров

Tatana_
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать легкую программку для учета клиентов тренинга

    Создать легкую программку для учета клиентов тренинга. Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени: Базовый курс (БК) Прогрессивный курс (ПК) Лидерская программа (ЛП) Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести доработку на сайте Bitrix

    На сайте построенном на Bitrix у нас имеется своего рода ротатор (слайдер) с товарами, куда попадают позиции, отмеченные в админке вручную (чекбоксом). Необходимо сделать чтобы в этот ротатор автоматически попадало определенное четкое количество последних ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо заставить работать unoconv из PHP файла

    Здравствуйте! Необходимо заставить работать unoconv из PHP файла. Дело в том, что команда отрабатывает через консоль: unoconv -f pdf -o /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.pdf /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.ppt Но при запуске через PHP скрипт, команда не срабатывает: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер сайта с файлами

    $150

    Добрый день! Нужно написать парсер с сайта, где для файлов образуются временные ссылки. Кроме самого файла - другие данные не нужны. Подробное описание - по запросу. Входные ...

    MySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки

    В корне сайта два движка, нужно с помощью htaccess дать возможность работать двум этим движкам... Ну а может есть другое решение, без htaccess

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработчика чат-бота

    Необходимо разработать чат-бота для Facebook Messenger при помощи ManyChat. Для понимания вопроса нужно будет просмотреть видео, которое мы Вам вышлем в Telegram или Skype. Ищем человека, который уже имеет опыт в создании чат-ботов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос контента

    Нужно перенести контент https://sharonnn80.wixsite.com/website/blank-3 (сайт будет копироваться в вордпресс). А тут http://www.itnews.co.il/ будет обновляться дизайн и если сайт будет строиться заново , важно то, чтобы новый сайт включал контент старого по тем же URL,s. Интересует ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать личный кабинет

    1) Нужно написать лк, с регистрацией через смс (вбиваем телефон, получаем код). Вход по логину и паролю. Плюс можно подключить двухфакторную авторизацию (через смс). Верстка есть как будет выглядеть.  В лк будет сервис по ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад