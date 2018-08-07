Парсер сайта с файлами

Добрый день!

Нужно написать парсер с сайта, где для файлов образуются временные ссылки.

Кроме самого файла - другие данные не нужны.

Подробное описание - по запросу.

Входные данные: mysql таблица с ссылками.

$link; $link_hash_md5;

На выходе должна быть таблица с ссылками + локальным адресом куда скачался файл с соответствующей страницы + md5 файла.

$link; $link_hash_md5; $file_hash_md5; $local_file_path; $filename;

Файлов довольно много, поэтому парсер должен быть многопоточным (multi_curl).