Доработать 2 момента в интернет магазине на OpenCart

Оплата уже подключена, но при оплате книги есть, проблема человеку нужно зарегистрировать (Мы упростили максимально, сделали логин и пароль). Нужно вообще убрать форму регистрации, и сделать что бы просто ввел почту, и туда пришла ссылка на скачивание книги. И второй момент, он не обязательный, объясню когда свяжемся.

Сайт – irinagrit.ru