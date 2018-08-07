Доработать 2 момента в интернет магазине на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Оплата уже подключена, но при оплате книги есть, проблема человеку нужно зарегистрировать (Мы упростили максимально, сделали логин и пароль). Нужно вообще убрать форму регистрации, и сделать что бы просто ввел почту, и туда пришла ссылка на скачивание книги. И второй момент, он не обязательный, объясню когда свяжемся. 

Сайт – irinagrit.ru

Opencart
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров