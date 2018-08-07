Работы по сайту на ShopScript 7

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Необходимо устранить ошибки на сайте, появившиеся после редизайна сайта и связанные с настройкой маршрутизации.

Дополнительно также потребуется настройка приобретенного SEO-плагина (SEO-фильтр).

7 лет назад
cleanmybrain
Валентина 
63 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров