Задача 1: требуется распознать такой паттерн https://prnt.sc/kfmrws Описание паттерна: 1. рост 2. откат (падение) 3. снова рост выше предыдущего Цель: найти все такие случаи на ...
Работы по сайту на ShopScript 7
Необходимо устранить ошибки на сайте, появившиеся после редизайна сайта и связанные с настройкой маршрутизации.
Дополнительно также потребуется настройка приобретенного SEO-плагина (SEO-фильтр).
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