Ищем спец.по voice/pattern recognition для рас. графиков

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Закрытнет заявок118 просмотров

Задача 1: требуется распознать такой паттерн  

 https://prnt.sc/kfmrws

Описание паттерна:  

1. рост  

2. откат (падение)  

3. снова рост выше предыдущего  

Цель: найти все такие случаи на графике за весь период 

База цен (для анализа можно использовать только одну колонку – E)  

https://drive.google.com/file/d/1fb-AoywQ7NS2Vdo-zVICCV5f41vLMJXL/view

7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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