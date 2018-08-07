после перетаскивая объекта по двойному клику срабатывает ресайзебл но драгбл больше не работает, надо исправить, круто если rotate добавите , очень срочно
Ищем спец.по voice/pattern recognition для рас. графиков
Задача 1: требуется распознать такой паттерн
Описание паттерна:
1. рост
2. откат (падение)
3. снова рост выше предыдущего
Цель: найти все такие случаи на графике за весь период
База цен (для анализа можно использовать только одну колонку – E)
https://drive.google.com/file/d/1fb-AoywQ7NS2Vdo-zVICCV5f41vLMJXL/view
Заявки фрилансеров
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