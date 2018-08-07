Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Исправить контент на готовом сайте (неправильное отображение расположения информации на странице, не показывает фоновое видео). Сайт на одном языке – английском. 

WordPress
7 лет назад
gilabuvan_vova
Владимир 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров