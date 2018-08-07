Здравствуйте есть задача по созданию crm с бизнес задачами которые применимы только в Украине. В основном для магазинов . При работе в срм у клиентов будет много работы с фильтрацией/отборами в заказах/ценах/товарах, будут периодически ...
NodeJS + React (full stack)
Проект уже начат, изза форс-мажорных обстоятельств разработчик не может продолжать, но остается на связи.Проект связан с разработкой веб-сервиса с определенным функционалом
К сожалению ТЗ предоставить на этом этапе невозможно, строгий NDA
ЗП обсуждается после собеседования
Опыт работы над сложными проектами обязателен
Уровень не ниже mid
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно откорректировать сайт biochia.ru С андройд устройств не отправить заявку на сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $700
Требуется за неделю создать интернет-магазин на 1С Битрикс - только программирование. Из сложного интеграция с 1С товаров и интеграция с складской службой. Интеграция 1С стандартным компонентом Битрикс. Важно именно срок и качество! Оплата 30% ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет. Есть проекты на Yii2, Laravel + AngularJS, Cotonti, нужны разработчики с опытом от 1 года и имеющим хорошее настроение и время на задачи. Умение верстать(на базовом уровне), рефакторить-тестировать код, понять задание ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу программиста на Opencart, сайт по парфюму topsmell.ru нужно выполнить ТЗ от сеошника и в дальнейшем быть на связи, сайт новый, будет много работы. В том числе и по добавлению спарсенного товара. Большого бюджета на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Разработать модуль интеграции модели данных c 3D-плеером со стороннего сервера в кабинет управления магазином на Magento. Подробнее в приложении.Закрыт7 лет назад
Приветствую, Нужно автоматизировать регистрацию на сайте согласно видео https://youtu.be/zrU2av8bCtcЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить пиксель (индивидуально настроенная конверсия) фейсбук. на ajax форму (перезагружается без перезагрузки страницы) чтобы он срабатывал при отправке формы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Переделать приложение андроид.Дыхательный таймер,, сделать шаг с десятыми долями секунд.1:4:2 в каждом пункте пропорция 1:4:21,1:4,4:2,21,2:4,8:2,41,3:5,2:2,6.....35,9:143,6:71,836:144:72Закрыт7 лет назад
Необходимо спарсить сайт: фото и данные из карточки товаров. Данные - в Excel Фото в папки по производителям.Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад