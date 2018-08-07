NodeJS + React (full stack)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Проект уже начат, изза форс-мажорных обстоятельств разработчик не может продолжать, но остается на связи.Проект связан с разработкой веб-сервиса с определенным функционалом

К сожалению ТЗ предоставить на этом этапе невозможно, строгий NDA

ЗП обсуждается после собеседования

Опыт работы над сложными проектами обязателен

Уровень не ниже mid

Node.js
7 лет назад
malkovych
Павло 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров