NodeJS + React (full stack)

Проект уже начат, изза форс-мажорных обстоятельств разработчик не может продолжать, но остается на связи.Проект связан с разработкой веб-сервиса с определенным функционалом

К сожалению ТЗ предоставить на этом этапе невозможно, строгий NDA

ЗП обсуждается после собеседования

Опыт работы над сложными проектами обязателен

Уровень не ниже mid