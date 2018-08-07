Привет.

Есть проекты на Yii2, Laravel + AngularJS, Cotonti, нужны разработчики с опытом от 1 года и имеющим хорошее настроение и время на задачи. Умение верстать(на базовом уровне), рефакторить-тестировать код, понять задание и сформулировать уточняющие вопросы. Интересует разработчик, а не студия. Работа по ТЗ, с предварительным обсуждением вопросов по нем. Оплата 500р в час.

Антибот, начните ответ с "Yii 2"