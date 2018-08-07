Проекты на Yii2, Laravel, angularJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок168 просмотров

Привет. 

Есть проекты на Yii2, Laravel + AngularJS, Cotonti, нужны разработчики с опытом от 1 года и имеющим хорошее настроение и время на задачи. Умение верстать(на базовом уровне), рефакторить-тестировать код, понять задание и сформулировать уточняющие вопросы. Интересует разработчик, а не студия. Работа по ТЗ, с предварительным обсуждением вопросов по нем. Оплата 500р в час. 

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LaravelYii
7 лет назад
dox
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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