Здравствуйте есть задача по созданию crm с бизнес задачами которые применимы только в Украине. В основном для магазинов . При работе в срм у клиентов будет много работы с фильтрацией/отборами в заказах/ценах/товарах, будут периодически ...
Проекты на Yii2, Laravel, angularJS
Привет.
Есть проекты на Yii2, Laravel + AngularJS, Cotonti, нужны разработчики с опытом от 1 года и имеющим хорошее настроение и время на задачи. Умение верстать(на базовом уровне), рефакторить-тестировать код, понять задание и сформулировать уточняющие вопросы. Интересует разработчик, а не студия. Работа по ТЗ, с предварительным обсуждением вопросов по нем. Оплата 500р в час.
Антибот, начните ответ с "Yii 2"
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