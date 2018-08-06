Настроить подписку и рассылку в Webasyst

Требуется осуществить работы в приложении Webasyst, опыт работы с ним обязателен.

1. Нужно настроить стили формы подписки. Форма создана через приложение "Поддержка" и дефолтные стили полей и кнопки формы требуется заменить на презентабильные (например: https://clck.ru/Dxw2H )

2. Нужно настроить попадание контакта подписчика формы в нужную группу в приложении "Контакты".

3. Нужно настроить/проконсультировать по поводу использования поля "Feedback-ID" при отправке рассылок, что именно там указывать, чтобы письма не попадали в "Спам" в Gmail ( https://clck.ru/DxwCm ).

4. Нужно разместить функционал управления подпиской (при клике на "Отписаться", там же – "Подписаться вновь") на такой странице https://clck.ru/DxwHz , использовав в точности ее дизайн, вместо дефолтного стиля.