Настроить подписку и рассылку в Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Требуется осуществить работы в приложении Webasyst, опыт работы с ним обязателен. 

1. Нужно настроить стили формы подписки. Форма создана через приложение "Поддержка" и дефолтные стили полей и кнопки формы требуется заменить на презентабильные (например:  https://clck.ru/Dxw2H )

2. Нужно настроить попадание контакта подписчика формы в нужную группу в приложении "Контакты". 

3. Нужно настроить/проконсультировать по поводу использования поля "Feedback-ID" при отправке рассылок, что именно там указывать, чтобы письма не попадали в "Спам" в Gmail  ( https://clck.ru/DxwCm ). 

4. Нужно разместить функционал управления подпиской (при клике на "Отписаться", там же – "Подписаться вновь") на такой странице https://clck.ru/DxwHz , использовав в точности ее дизайн, вместо дефолтного стиля. 

Webasyst
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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