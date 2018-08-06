Здравствуйте, нужен специалист по cms joomla. Пишите.
Копирование действующего англоязычного сайт
Добрый день
Необходимо скопировать иностранный сайт на нашу платформу битрикс старт.
Интернет магазина на нем не будет.
Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств.
ТЗ во вложении.
Фрилансеры у которых нет отзывов, в проекте не участвуют.
Обязательно указывайте стоимость проекта или вилку
Заявки фрилансеров
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