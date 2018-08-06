Копирование действующего англоязычного сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Добрый день 

Необходимо скопировать иностранный сайт на нашу платформу битрикс старт. 

Интернет магазина на нем не будет. 

Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств. 

ТЗ во вложении. 

Фрилансеры у которых нет отзывов, в проекте не участвуют. 

Обязательно указывайте стоимость проекта или вилку

7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров