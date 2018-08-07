Разработать портал с использованием технологий Java, React, docker и тд.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки191 просмотр

Описание в присоединенном файле.

DockerJava
7 лет назад
gorbunov495
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров