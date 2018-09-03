Настроить передачу данных с сайта в систему доставки

Имеется сайт, собранный на конструкторе Tilda (исключительно Zero-блоки, можно выгрузить на хостинг без привязки к конструктору).

На сайте есть возможность покупки товаров (штатная корзина). Необходимо настроить передачу данных при покупке, бронировании товара пользователем в систему Easyship, через которую осуществляется доставка товара по всему миру.

Все подробности задания (сайт, товары и проч.) предоставляется выбранному исполнителю. Необходимо понимать, какое время потребуется на интеграцию, как она будет осуществляться и сколько будет стоить.