Настроить передачу данных с сайта в систему доставки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка148 просмотров

Имеется сайт, собранный на конструкторе Tilda (исключительно Zero-блоки, можно выгрузить на хостинг без привязки к конструктору).  

На сайте есть возможность покупки товаров (штатная корзина). Необходимо настроить передачу данных при покупке, бронировании товара пользователем в систему Easyship, через которую осуществляется доставка товара по всему миру.  

Все подробности задания (сайт, товары и проч.) предоставляется выбранному исполнителю. Необходимо понимать, какое время потребуется на интеграцию, как она будет осуществляться и сколько будет стоить.

Tilda
7 лет назад
vs_smmashing
Валерия 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

denisyfrolov
Денис 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$160
3 дня
Денис – отличный исполнитель, готов объяснять всё по задаче и свои действиям, работа была сдана в срок. Рекомендую!
Валерия - отличный заказчик, очень четко объясняет задачу, четко понимает, что хочет получить в итоге. Оплата вовремя и без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denisyfrolov
Денис 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад