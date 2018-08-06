Нужно написать скрипт для готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужен скрипт для сайта. 

Когда клиент опускается до блока с ценами, то резко начинается рост цены. Сбоку вылетает кнопка, которая во льду и написано: "Заморозить цену на 1 минуту сейчас?". В конце лендинга появляется кнопка: "Вернуть первоначальную цену" и перекидывает на оставление заявки. Если оставляет заявку, то цена возвращается к первоначальной.  

САЙТ НА MUSE!!!

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров