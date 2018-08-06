Подправить скрипт

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Завершен2 заявки128 просмотров

Добрый день.

На сайте присутствует плагин закладок (https://ruseller.com/lessons.php?id=1374&rub=2)

Необходимо подправить его чтобы внутри табов можно было размещать "шорткоды", конкретно нужно чтобы это работало:

Сайт: http://test.testiruemsait.ru/

Вкладки почти в самом низу (цветные кружочки)

Скрипт плагина закладок:

7 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$4
1 день
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Все хорошо. Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Рекомендую!

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AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад