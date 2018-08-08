Нужно сделать sitemap на laravel

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Завершен4 заявки156 просмотров

Для сайта доски объявлений нужна карта сайта sitemap.xml

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Laravel
7 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличное и быстрое выполнение, спасибо, всем доволен!
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад