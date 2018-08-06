Сделать конструктор сайтов типа тильды или wix (или bitrix)

Нужно для встраивания в экосистему с имеющейся CRM EasyWork24, как делает Bitrix

чтобы люди создавали сайты а отклики шли в CRM сами

Бюджет от $3000 и выше

Оплата через систему BarterCoin, оттуда вы сами выводите в ЯД-Киви - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.