Доработки на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Добрый день! Ищу надежного программиста с навыками верстки для внедрения правок в информационный сайт, сделанном на WordPress, согласно этому ТЗ: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19q4YgBfxgsF7J9_70BKG0m5_Sw2RLC4f Доступ к сайту могу дать только выбранным кандидатам. Срок 7 дней. Без растягиваний.

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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