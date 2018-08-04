Получение данных по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок204 просмотра

Необходимо получать данные по одному запросу, и обновлять по крону каждые 60 сек их. 

Работа вообще не сложная, если есть опыт работы с API 

7 лет назад
paruj
Влад 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров