Правки сайта на WP (много)

Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress.

База недвижисомсти с физическими объектами на сайте 6-8к объектов, разбитых по категориям и фильтру + услуги и страницы общие.

Механика появления объектов на сайте вначале объекты вносятся в CRM (внутри агенства, а оттуда через апи передают запрос раз в день, кроном на сайт и 50 досок объявлений, типа авито и нам не приходится размещать в начале на сайт, а потом на все остальное, автоматизировано).

Какие задачи требуется доработать нас крайне не устраивает работа фильтра в скорости обработки данных, в неправильно сверстанном фильтре и логике подгрузки объектов. У нас много работы по верстке и много работы по тех. части, снизу более подробно:

ПЫСЫ: самые умники, кто звонит в компанию, автоматически блоком, админ записывает имена и логины, название компаний, позвонивших :)