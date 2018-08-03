Доработка/переработка сайта в т.ч. его дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Нужно переделать/доработать сайт на основе имеющегося (en com . tech без пробелов): 

-доработать дизайн (отрисовка иконок, наполнение фотографиями, человеческая верстка

и пр.; понимание в какую сторону нужно двигаться есть),

-дополнить сайт анимацией по типу  https://cloud.mail.ru/public/GRAr/SefVH9HvS 

-обеспечить возможность обновления контента без танцев с бубнами.

От вас жду сроки реализации и сумму за проект (ориентировочные), примеры работ. 

Иные предложения по доработке существующего сайта горячо приветствуются.

Заранее спасибо за потраченное время.

7 лет назад
gymanoidgymanoid
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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