Легкое задание, ,вывести произвольные поля в WP, поправить верстку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки192 просмотра

Небольшие правки на 2 сайтах 

WordPress
7 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров