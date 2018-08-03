Доработка сайта с Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки109 просмотров

Из текущих задач:

  • Сделать возможность добавлять английские версии товаров (на сайте установлен полиленг - нужен плагин?)
  • Функционал промокодов к товару
  • Страница оформления заказа
  • Страница корзины
WooCommerce
7 лет назад
suraj
35 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров