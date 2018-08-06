Разработчик на Реакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок188 просмотров

Всем хеллоу! 

Нужен разработчик на React. Есть таски для создания компонентов на чистом реакте, нужен ответсвенный исполнитель.

7 лет назад
sergejpopov
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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