Добрый день, есть описание, требуется вилка цен и вопросы если есть. Описание в аттаче. Заявки без указания ценового диапазона не интересуют. Укажите дополнительно ваш рейт, если будут нужны дополнительные ...
Разработчик на Реакте
Всем хеллоу!
Нужен разработчик на React. Есть таски для создания компонентов на чистом реакте, нужен ответсвенный исполнитель.
Заявки фрилансеров
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