Необходимо привести скрипт на сайте в порядок: - настроить оплаты (Яндекс.Деньги и QIWI кошелек).
Сделать модуль на HTML5 и WebSocket
Нужно написать скрипт, который будет передавать данные из формы подписки на сайте в сервис JustClick по API. Для полноценной работы с сайтом по https. https://help.justclick.ru/archives/category/api
Заявки фрилансеров
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