Перестали работать гугл карты на лендинге (нужно исправить)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Добрый день! 

На лендинге в блоках с построенными объектами и в контактах перестали работать гугл карты 

В карте построенных объектов выдает такую ошибку prntscr.com/ke6g6n 

В контактах карты вообще не подгружаются – отображается пустое место prntscr.com/ke6gmg 

Нужно исправить 

На лендинге стоит ModX Revo 

Сделать нужно сегодня 

Бюджет предлагайте

MODX
7 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Алексей выполил задание полностью и показал себя очень ответственным человеком. Рекомендую и сам буду обращаться в дальнейшем!
Все было в порядке. Задача была поставлена понятно. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсинг с сайта

    Есть сайт Портала Поставщиков: zakupki.mos.ru/#/  Туда я могу загрузить свои оферты (карточки товаров).   Это можно сделать массово (сразу несколько шт. &gt;500 шт.) На Портале поставщиков есть инструкция как это делать. Прилагаю ссылку: zakupki.mos.ru/#/help Далее заходим в ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен скрипт

    Есть страница "https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes" нужно сделать так чтобы она работала в iframe или другим способом на стороннем ресурсе

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывод на сайт определенных постов из телеграм

    Здравствуйте! Есть сайт на WP, необходимо реализовать вывод определенных постов из нескольких закрытых групп в телеграм. Группы чужие, доступа нет. Есть аккаунт, который состоит во всех группах. Посты необходимо выводить не все ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Товарная витрина на основе XML

    Необходимо разработать приложение состоящее из 2х частей: БД + парсер XML-фида(2 файла от разных источников в качестве примера плюс возможность удобного добавления новых форматов) Витрина, отображение товаров по разделам из БД. ...

    Bootstrap
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать способ перекинуть с Instagram на стандартный браузер

    $66

    Если в профиле Instagram указать ссылку и попробовать открыть ее, то страница откроется через браузер самого инстаграма. Но этот браузер не поддерживает весь функционал, который нам нужен. Мы знаем, что есть способ ...

    Android
    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка плагина на Wordpress

    Пару недель назад передавал одному фрилансеру такой проект: "Видео-ТЗ здесь: https://drive.google.com/file/d/1Nn5VhD8DAxS-Dvsd75qRXaoSABx1nKya/view?usp=sharing (16 минут)" Поставленная задача выполнена, но не до конца. Есть баги/недоработки. То что удалось ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить канонические ссылки + ошибки

    Добрый день!  1)Необходимо выполнить настройку всех канонических страниц (есть так же страницы созданные путем настройки сео фильтра). Указать  какой метод будете использовать заголовок rel=canonical или тег и почему. 2) устранить ошибку которая при всех проверках ...

    CSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Исправить заказать звонок

    $5

    На сайте не работает кнопка "Заказать звонок". На сколько я понимаю за отправление формы отвечает файл в приложении. Необходимо объяснить, почему не работает форма и указать в чем проблема и как исправить. При ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад