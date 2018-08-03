Придумать способ перекинуть с Instagram на стандартный браузер

Если в профиле Instagram указать ссылку и попробовать открыть ее, то страница откроется через браузер самого инстаграма. Но этот браузер не поддерживает весь функционал, который нам нужен.

Мы знаем, что есть способ пробросить пользователя с браузера инстаграма на браузер по умолчанию (только в Android)