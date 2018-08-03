Сделать систему графиков акциий а-ля google finance в реалтайме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки185 просмотров

https://www.google.com/search?tbm=fin&q=aapl&oq=aapl

должна быть максимальная копия гугл финанс, но для своих эмитентов

Один из эмитентов - свой виртуальный www.holding.bz

нужно универсально чтобы разные эмитенты котировались

вся стата показывалась по доходности (рост/падение, дивиденды)

оплата 200-250р в час, опалата через BarterCoin, оттуда выводится за 10 секунд в ЯД-Киви

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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