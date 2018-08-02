Подправить работу корзины на WP

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Сайт www.woodie-milano.com При добавлении товара в корзину появляется окно с товаром слева, товар

не удаляется и кнопка на просмотр корзины работает не правильно(языковые

версии). После перезагрузки все работает нормально.

WordPress
7 лет назад
MrPrice
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров