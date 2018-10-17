Парсер картинок с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок195 просмотров

Требуется создать парсер (многоразовое применение) для сбора картинок с сайта по xml файлу для яндекс маркета(на каждую позицию есть ссылка на страницу откуда качать картинку),выгрузка постоянно увеличивается,если в выгрузке картинка уже прописана то парсить не нужно,если картинки нет,то создается папка "бренд" а в ней картинка товара которая должна называться артикулом товара,если картинок несколько то должна создаваться структура бренд/артикул/фото1 ,фото2 и тд

7 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Рекомендую
Благодарю за заказ. Отличный заказ. С оплатой без проблем

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад