Нужно найти и подключить к Wordpress рабочий плагин ленты из инстаграмм. Делать свой плагин не нужно! Только готовое решение. Т.е указываем ссылку на любой профиль интсграмм, в плагин выводит фото акаунта на ...
Парсер картинок с сайта
Требуется создать парсер (многоразовое применение) для сбора картинок с сайта по xml файлу для яндекс маркета(на каждую позицию есть ссылка на страницу откуда качать картинку),выгрузка постоянно увеличивается,если в выгрузке картинка уже прописана то парсить не нужно,если картинки нет,то создается папка "бренд" а в ней картинка товара которая должна называться артикулом товара,если картинок несколько то должна создаваться структура бренд/артикул/фото1 ,фото2 и тд
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