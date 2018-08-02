Доработка сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

ООО ПромМаркет занимается производствоми продажей крепежных изделий и автокомпонентов, дополнительно оказывает услуги

по горячему оцинкованию, термодиффузии и остальным видам покрытий металлических

изделий (метизов).

На данный момент возникла необходимостьв доработке (изменении) сайта, для выполнения следующих задач:

·        презентация компании для потенциальныхклиентов

·        увеличения количества потенциальных клиентов

·        конверсия продаж

·        создание инструмента взаимодействия склиентами

ТЗ во вложении - просьба ознакомится)

MODX
7 лет назад
guest_15332016431999
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров