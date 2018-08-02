Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения, как по бэкенд, так и по фронтенд. CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х. Что надо доработать: ...
Доработка сайта на ModX
ООО ПромМаркет занимается производствоми продажей крепежных изделий и автокомпонентов, дополнительно оказывает услуги
по горячему оцинкованию, термодиффузии и остальным видам покрытий металлических
изделий (метизов).
На данный момент возникла необходимостьв доработке (изменении) сайта, для выполнения следующих задач:
· презентация компании для потенциальныхклиентов
· увеличения количества потенциальных клиентов
· конверсия продаж
· создание инструмента взаимодействия склиентами
ТЗ во вложении - просьба ознакомится)
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