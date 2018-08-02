Надо сделать парсинг EXCEL файла и сформировать PDF

Есть шаблон файла посылок и нам надо спарсить его и сформировать из него в PDF файл. Получается там будут данные о посылках. И каждая строка это 1 посылка и на эту 1 посылку надо сделать 1 страницу в PDF наклейку 10х10 см с нашим дизайном также надо сформировать штрих код или мы можем дать готовые изображения штрих кодов. Это должен быть простая WEB страница которая принимает EXCEL файл и выдает PDF.