Доработать CMS (Frontend, Backend)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок207 просмотров

Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения, как по бэкенд, так и по фронтенд. 

CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х. 

Что надо доработать: 

1. Сделать 2 модальных окна на оформление подписки (одно на плеер которое должно выскакивать через определенный промежуток времени и останавливать воспроизведение видео (на мобильных устройствах окно должно сразу появляется), второе модальное – моментальное размещается на ссылках. 

2. Запретить вывод несоответствующего контента в определенных блоках (к примеру фото нельзя выводить в видео блоке). 

3. Доработать систему постбэков методом GET в рамкамх сервиса/сайта, и ввывести интерфейс для ввода URL для отправки постбэки. Сейчас реализован один для всех срвисов. 

4. Подключить шаблон к действующему API по оформлению подписки на модальные окна (АПИ уже подключено к CMS)

CodeIgniterPHP
7 лет назад
abelitro
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kvu88
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$150
5 дней
Отработали на 5+ Рекомендую к сотрудничеству.
Выходил на контакт каждый день. По ТЗ всё оговаривал. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

kvu88
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад