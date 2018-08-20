Доработать CMS (Frontend, Backend)

Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения, как по бэкенд, так и по фронтенд.

CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х.

Что надо доработать:

1. Сделать 2 модальных окна на оформление подписки (одно на плеер которое должно выскакивать через определенный промежуток времени и останавливать воспроизведение видео (на мобильных устройствах окно должно сразу появляется), второе модальное – моментальное размещается на ссылках.

2. Запретить вывод несоответствующего контента в определенных блоках (к примеру фото нельзя выводить в видео блоке).

3. Доработать систему постбэков методом GET в рамкамх сервиса/сайта, и ввывести интерфейс для ввода URL для отправки постбэки. Сейчас реализован один для всех срвисов.

4. Подключить шаблон к действующему API по оформлению подписки на модальные окна (АПИ уже подключено к CMS)