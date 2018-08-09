Создать счет в excel на php

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Завершен6 заявок162 просмотра

Нужно создать счет в excel на php 

В приложении пример что должно быть 

В нем надо заменить  

номер счета 

дату 

поле покупатель 

Соответственно таблицу с товарами и общую цену 

PHP
7 лет назад
Vakas
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Все сделано как и договаривались. Все отлично.
Оплату получил. Хороший заказчик. Претензий к нему нет. Спасибо за заказ, Владимир.

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад